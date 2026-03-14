طهران تطلق "الموجة 49" من عملياتها العسكرية ضد أهداف أميركية وإسرائيلية

شفق نيوز- طهران

نفذت القوات المسلحة الإيرانية، يوم السبت، الموجة الـ49 ضمن عملية "الوعد الصادق 4" العسكرية، مستهدفةً مواقع تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة، في ظل اتساع مطرد لنطاق المواجهة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وذكرت علاقات الحرس الثوري الإيراني، في بيان أنه "تم تنفيذ الموجة الـ49 من عملية (الوعد الصادق)، والتي تضمنت هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة استهدفت قواعد عسكرية أميركية في المنطقة، حيث استهدفت الهجمات قاعدة الظفرة الجوية"، مبينا أنه "تم قصف رادارات باتريوت وبرج المراقبة وملاجئ الدفاع الجوي بضربات مدمرة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية دقيقة".

وأضاف البيان أن "القوات الإيرانية استهدفت كذلك قاعدة قاعدة الشيخ عيسى الجوية بصواريخ وطائرات مسيّرة متنوعة، ما أدى إلى تدمير وإحراق رادارات الإنذار المبكر وحظائر الطائرات والمنحدر المركزي وخزانات وقود الطائرات الأميركية".

وأشار الحرس الثوري إلى أن "الضربات طالت أيضاً قاعدة قاعدة العديري العسكرية، حيث تم تدمير مخازن معدات ومستودعات لتخزين المروحيات".

وأكد البيان أن "مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران بالكامل"، مشيراً إلى أن "عبور ناقلات النفط والسفن التجارية التابعة للمعتدين وحلفائهم لا يزال محظوراً".

يأتي ذلك في وقت تواجه إيران هجمات عسكرية أميركية وإسرائيلية للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.