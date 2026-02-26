انطلاق المرحلة الثانية من مفاوضات واشنطن وطهران في جنيف

شفق نيوز- جنيف

أعلن التلفزيون الإيراني، يوم الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية من جولة المفاوضات الثالثة مع واشنطن في جنيف.

وكانن وسائل إعلام أجنبية، أفادت قبل قليل، بأن أميركا تصر على "تقييد" تخصيب اليورانيوم الإيراني، خلال محادثات جنيف، في حين أكدت أن طهران تطرح فكرة تخفيض التخصيب وليس تقييده.

ونقلت قناة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن واشنطن أصرّت خلال محادثات جنيف على "تقييد" تخصيب اليورانيوم الإيراني.

في حين أكد مسؤول إيراني رفيع، بحسب وسائل إعلام، أن "مقترحنا يتضمن جانبا من تحقيق المصالح المشتركة خاصة في البعد الاقتصادي، ويركز على الشفافية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابع المسؤول أن "مقترحنا يتضمن خفض مخزون اليورانيوم لدرجات تخصيب متدنية بإشراف الوكالة الدولية"، مبيناً أن "مبدأ تصفير التخصيب للأبد وتفكيك المنشآت النووية ونقل مخزون اليورانيوم مرفوض كلياً".

ولفت إلى أن "مقترحنا للحل في جنيف لا يتضمن أي أفكار بخصوص منظوماتنا الصاروخية وبرامجنا الدفاعية".

وأوضح المسؤول أن "مقترحنا يؤكد أن تخصيبنا لليورانيوم حق سيادي ويعرض تجميد التخصيب لفترة محدودة"، مبيناً أن "مقترحنا للحل يتضمن مسارات فنية وعملية ومعطيات تثبت أننا لا نريد سلاحا نوويا".