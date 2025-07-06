انطلاق المحادثات بين حماس وإسرائيل في الدوحة

شفق نيوز – الشرق الأوسط

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، انطلاق جولة محادثات جديدة بين حركة حماس وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المفاوضين الإسرائيليين غادروا، في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى قطر لإجراء محادثات مع الحركة بهدف التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن".

ووفقاً لوسائل إعلام عالمية، فإنه أُعلن سابقاً، عن جولة مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين من أجل التوصل إلى هدنة في غزة واتفاق للإفراج عن الرهائن.

يوم الجمعة الماضي، أعلنت حركة حماس أنها مستعدة لبدء محادثات بشأن اقتراح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في القطاع بوساطة قطرية ومصرية.