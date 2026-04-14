انطلاق المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

انطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن، يوم الثلاثاء، المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، في مقر وزارة الخارجية الأميركية.

وشارك في المحادثات كل من السفير الإسرائيلي بواشنطن يحيئيل لايتر، والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض، وسفير الولايات المتحدة لدى بيروت ميشال عيسى، كما حضر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

ويسعى لبنان إلى الحصول على التزام من إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال المحادثات، التي انتقدها حزب الله، غير أن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن تل أبيب وافقت فقط على تقييد الهجمات على العاصمة بيروت، وخفض حدة الهجمات في مواقع لبنانية أخرى.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق على إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان "في أقرب وقت ممكن".

وذكر نتنياهو، أنه أصدر الأمر في رد فعل على طلبات من لبنان وأن المحادثات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين الدولتين الجارتين.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد أطلق مبادرة لوضع حد للتصعيد الاسرائيلي المتجدد ضد لبنان، في 9 آذار/مارس، ترتكز على هدنة كاملة مع وقف لكل الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وسيطرة الجيش على مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات مع إسرائيل.