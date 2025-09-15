انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

شفق نيوز– الدوحة

بدأت، اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي الأخير على دولة قطر، حيث افتتحت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقبل انطلاق القمة، التقطت الصور التذكارية بحضور مجموعة واسعة من القادة والرؤساء العرب والإسلاميين، يزيد عددهم على خمسين زعيماً، بمشاركة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي وصل اليوم إلى الدوحة.

وتأتي هذه القمة بعد أيام قليلة من الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية، الذي استهدف قيادات حركة حماس.

وأشارت تقارير إلى أن انطلاق أعمال القمة تأخر بنحو نصف ساعة عن الموعد المحدد.