انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في عُمان

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الأحد، الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن في عُمان، حسب ما أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ورأى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم، أن المواقف المتناقضة للولايات المتحدة إحدى المشكلات الخطيرة التي تواجهها المحادثات، لافتاً إلى تقديم ضمانات للجانب الأمريكي، بأن البرنامج النووي الإيراني سيبقى سلمياً.

كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها تسعى خلال المباحثات مع الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة عليها، وضمان حقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وكشف مسؤول إيراني بارز، في وقت سابق من اليوم، عن بدء بلاده فعلياً الاستعداد لسيناريو "فشل" المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، متهماً واشنطن بعدم الجدية وافتعال التوتر.