انسحابات وانتشار جديد.. تفاصيل التحركات الميدانية بين "قسد" ودمشق في الحسكة

شفق نيوز- دمشق

بدأت الترتيبات العملية للاتفاق الموقع في 30 من كانون الثاني/ يناير الماضي، بين الإدارة الذاتية "قسد"، والقوات الحكومية السورية في محافظة الحسكة.

وانطلت تحركات ميدانية لإعادة تموضع القوات العسكرية، إلى جانب إجراءات لإعادة تنظيم البنى الأمنية والإدارية في المحافظة السورية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة عمليات ترحيل محتجزين من عناصر تنظيم "داعش"، إلى مواقع خارج الحدود السورية، في إطار التفاهمات المعلنة بين الجانبين

وكشفت مصادر محلية، لوكالة شفق نيوز، عن استمرار تنفيذ التحركات الميدانية بين الجانبين، حيث يجري إخلاء مواقع عسكرية في الأطراف الجنوبية لمدينة الحسكة، والتوجه نحو مواقع جرى التوافق عليها مسبقاً.

وبحسب المصادر، فإن ترتيبات الانتشار تتضمن إعادة تموضع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعيداً عن محيط المدينة باتجاه مناطق داخلية، مقابل تولي قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، مسؤولية تأمين الطرق الرئيسية، ولا سيما طريق الحسكة–الرقة المعروف بـ "طريق أبيض"، إضافة إلى طريق الحسكة–الشدادي، ضمن نطاق يمتد حتى 15 كيلومترًا عن مركز المدينة.

في السياق ذاته، شرعت القوات التابعة للحكومة السورية باتخاذ خطوات تمهيدية للانسحاب باتجاه منطقة الشدادي في الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة

وعقدت قيادة قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع ممثلين عن قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية في مدينة الحسكة، خُصص لمناقشة ترتيبات الانتشار الأمني في المناطق التي سيُرفع عنها الوجود العسكري.

ووفق المعلومات، فقد تناول اللقاء آليات عمل التشكيلات الأمنية ذات المهام الشرطية في إدارة الشؤون الأمنية داخل الأحياء السكنية، إلى جانب بحث إقامة نقاط تفتيش مشتركة على مداخل المدينة، وتنظيم التواجد الأمني في بلدات ريف الحسكة الجنوبي عقب انسحاب الوحدات القتالية منها.

بالتزامن مع هذه الترتيبات، باشرت قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء خدمة عشرات العناصر من أبناء المكوّن العربي ضمن صفوفها، مع سحب أسلحتهم وبطاقاتهم العسكرية، دون منحهم تعويضات مالية.

وتأتي هذه الخطوات عقب اجتماع عُقد في مدينة الحسكة، يوم الأحد الماضي، جمع ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية مع العميد حمزة الحميدي، رئيس هيئة العمليات في الجيش السوري، حيث جرى بحث آليات دمج العناصر ضمن التشكيلات العسكرية النظامية.