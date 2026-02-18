اندلاع حريق قرب مواقع عسكرية وإستراتيجية في طهران

شفق نيوز- طهران

اندلعت النيران، يوم الأربعاء، في مواقع عسكرية وإستراتيجية قرب العاصمة الإيرانية طهران، وفقاً لما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن حريقاً اندلع في منطقة باراند قرب طهران، ونشرت مقاطع مصوّرة تُظهر تصاعد الدخان فوق المنطقة القريبة من مواقع عسكرية وإستراتيجية عدة في العاصمة الإيرانية.

ونقلت وسائل الإعلام في إيران، عن إدارة إطفاء باراند قولها، إن "الدخان الأسود الذي شوهد قرب مدينة باراند ناتج عن حريق في حشائش على ضفة نهر باراند".

وأضافت أن "رجال الإطفاء موجودون في الموقع، وعملية إخماد الحريق جارية".