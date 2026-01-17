اندلاع اشتباكات عنيفة بين "قسد" والجيش السوري جنوبي الطبقة

شفق نيوز- الرقة

أعلن المركز الإعلامي لـقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مساء السبت، عن اندلاع اشتباكات عنيفة مع فصائل تابعة للحكومة المركزية السورية جنوبي الطبقة في محافظة الرقة.

وقالت في بيان، إن قواتها تخوض في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة مع فصائل تابعة لـحكومة دمشق، عقب خرقها للاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وأوضح المركز، أن الاشتباكات اندلعت في منطقة حقل الثورة جنوبي الطبقة، مبيناً أن المنطقة كانت خارج نطاق الاتفاقية.

وكان الجيش السوري قد اعلن في وقت سابق، مساء اليوم، منطقة غرب الفرات منطقة عسكرية مغلقة عقب استهداف دورية له وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السورية (سانا).

في المقابل، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية أطرافًا تابعة لدمشق بخرق الاتفاق قبل اكتمال انسحابها، محذّرة من تصعيد إضافي في حال عدم الالتزام ببنوده.