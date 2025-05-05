انخفاض طلبات لجوء السوريين لدى الاتحاد الأوروبي لأدنى مستوى

شفق نيوز/ أعلنت وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، انخفاض عدد طلبات اللجوء المقدمة من السوريين في الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك منذ شهر شباط/ فبراير الماضي.

وأظهرت بيانات الوكالة أن السوريين تقدموا بنحو 5000 طلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 34% مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، إن "أحدث أرقام اللجوء تظهر مدى أهمية الاستقرار في المناطق الأخرى بالنسبة لأوروبا".

وأفادت منظمة الأمم المتحدة بأنه منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، عاد مئات الآلاف من السوريين الذين كانوا قد لجأوا إلى دول أخرى إلى بلادهم.

وبحسب وكالة اللجوء الأوروبية (EUAA)، فقد تلقت دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب سويسرا والنرويج، ما مجموعه نحو 69 ألف طلب لجوء في شهر شباط/ فبراير، وذلك في سياق اتجاه تراجعي في الأعداد بدأ منذ تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2024.

وكان السوريون يشكلون لفترة طويلة الفئة الأكبر من طالبي اللجوء، إلا أنهم أصبحوا في شهر شباط/ فبراير ثالث أكبر مجموعة، بعد الفنزويليين والأفغان.

وقد جاءت فرنسا في مقدمة الدول المستقبلة لطلبات اللجوء، تلتها إسبانيا، ثم ألمانيا، التي كانت لسنوات طويلة الوجهة الأكثر استقطابًا لطالبي اللجوء.