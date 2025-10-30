"انتهت المهلة".. أكسيوس: إسرائيل تمهل حماس 24 ساعة لإخلاء غزة

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أميركي، يوم الخميس، بأن إسرائيل ستبدأ بالعمل داخل غزة ضد أهداف لحركة حماس، بعد انتهاء المهلة مساء اليوم.

وقال موقع أكسيوس عن المسؤول الأميركي، إن "المهلة انتهت عند 8 مساء وستبدأ إسرائيل العمل داخل مناطق سيطرتها ضد أهداف تابعة لحماس".

وأضاف المسؤول أنه "تم إبلاغ حماس أن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر بغزة التي تخض السيطرة إسرائيل في القطاع".

ولفت المسؤول الأميركي إلى أن "إسرائيل ستبدأ بعد ذلك في فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالقوة"، مبيناً أن "إسرائيل ستعمل بعد المهلة ضد أهداف تابعة لحماس داخل المناطق التي تسيطر عليها".