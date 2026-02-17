انتهاء الجولة الثانية من محادثات واشنطن وإيران في جنيف

شفق نيوز- جنيف

انتهت الجولة الثانية من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، التي عقدت في جنيف، بعد أكثر من خمس ساعات من النقاش المكثف، في إطار جهود مستمرة لتسوية الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.

ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، القول إن "هذه الجولة قد اختتمت بشكل كامل"، دون الإعلان عن تفاصيل أو نتائج ملموسة حتى الآن.

بدورها، أعلنت وسائل إعلام أجنبية، مغادرة الوفدين الإيراني والأميركي مقر المحادثات في جنيف، إيذاناً بانتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين الطرفين.

وانطلقت جولة المحادثات غير المباشرة، بين الجانبين الاميركي والإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، في جنيف، في ظل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول تعزيز الوجود العسكري في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إشارات من الجانب الإيراني تدلّ على استعداده للتسويات.

وعقدت الجولة السابقة من المحادثات في السادس من شباط/ فبراير الجاري بوساطة عُمانية في العاصمة مسقط، ممثلة أول لقاء بعد توقف دام عدة أشهر في حوار الجانبين نتج عن دخول النزاع الإيراني الإسرائيلي مرحلته العلنية في حزيران/ يونيو 2025، والذي انضمت إليه الولايات المتحدة.