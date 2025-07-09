انتشال 6 أفراد من طاقم سفينة شحن أغرقها الحوثيون في البحر الأحمر

شفق نيوز- متابعة

أكدت وكالة "يو كي إم تي أو" البريطانية للأمن البحري، يوم الأربعاء، إنقاذ 6 من أفراد طاقم سفينة الشحن "إتيرنتي سي" التي تعرضت لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن من قبل جماعة الحوثي.

وأوضحت الوكالة: "بدأت عمليات البحث والإنقاذ خلال الليل، أنقذ 6 من أفراد الطاقم، ويستمر البحث عن الباقين".

بدورها أفادت وكالة رويترز، بوجود مهمة جارية، لإنقاذ الطاقم، حيث يتكون الطاقم من 21 فلبينيًا وروسي واحد، فيما أشارت إلى أن "القتلى هم حراس، بينهم مواطن يوناني واحد، كما لم تستجب شركة "كوزموشيب مانجمنت" المشغلة للسفينة التي ترفع علم ليبيريا وتديرها اليونان، لطلبات تأكيد وقوع ضحايا أو إصابات".

وبحسب "رويترز"، قالت الشركات الأمنية المشاركة في العملية إنه تم انتشال 4 من أفراد الطاقم وحارس مسلح واحد من السفينة من المياه، حيث كانوا متواجدين لأكثر من 24 ساعة، مضيفين أنهم لم يجروا اتصالًا مرئيًا بعد مع بقية أفراد الطاقم المكون من 22 فردًا ولا مع حارسين آخرين كانا على متنها.

وتعد السفينة "إتيرنتي سي" ثاني سفينة تتعرض للهجوم في البحر الأحمر خلال الأسبوع الماضي بعد الهجوم على سفينة الشحن "ماجيك سيز"، بعد أشهر من الهدوء في المنطقة.