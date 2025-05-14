امير الكويت لترامب: لن ننسى موقفكم معنا برد العدوان العراقي

شفق نيوز/ أشاد أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الأربعاء، بالموقف الأمريكي الداعم لبلاده في الغزو العراقي عام 1990، مخاطباً ترامب بالقول، "لن ننسى موقفكم".

وأكد الصباح خلال كلمة أالقاها في القمة الخليجية – الأمريكية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، على دعم بلاده للجهود الدولية الساعية لضمان أمن وحماية سوريا، كما دعا إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤون سوريا الداخلية.

واقترح الصباح، في الوقت نفسه "تأسيس منتدى خليجي - أمريكي للحوار الثقافي والتعليمي بهدف دعم برامج التبادل العلمي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي"، مشيداً بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"رفع العقوبات عن سوريا".

واعرب عن أمله أن تكون هذه القمة بداية لإنهاء هموم المنطقة، مؤكداً أيضاً على "ضرورة قيام الدولة الفلسطينية بناء على المبادرة العربية للسلام".

وخاطب الصباح ترامب قائلاً: "لن ننسى وقفتكم معنا في رد العدوان العراقي الغاشم عام 1990"، مشيداً بالدعم الأمريكي المقدم لبلاده منذ عقود.

وافتتح ولي العهد السعودي محمد سلمان، يوم الأربعاء، القمة الخليجية الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض، والتي تبحث ملفات إقليمية بارزة.

وجاء افتتاح القمة عقب عقد اجتماع رباعي افتراضي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري أحمد الشرع.