امريكا.. مقتل واصابة 39 شخصاً في حريق بدار مسنين

شفق نيوز- متابعة

لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 30 على الأقل، يوم الاثنين، في حريق اندلع بدار لرعاية المسنين في منطقة فول ريفر بولاية ماساتشوستس الامريكية.

وذكرت إدارة أجهزة مكافحة الحرائق بالولاية، أن "رجال الإطفاء استجابوا للحريق الذي اندلع في دار مسنين غابريل هاوس في فول ريفر".

وتابعت أن "رجال الإطفاء وجدوا أنفسهم أمام دخان كثيف وألسنة لهب في واجهة المبنى فيما كان النزلاء عالقين بداخله".

ويعيش نحو 70 شخصا في الدار، وفقا لتقارير صحفية، وتمت السيطرة على الحريق صباح الإثنين، وتمكن رجال الإطفاء من الدخول وإنقاذ عدد من النزلاء.

وجرى نقل الكثير ممن تم إنقاذهم إلى المستشفيات المحلية والإقليمية وكانوا في حالات مختلفة، وأفادت السلطات الملحية، أن 5 من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح لا تشكل تهديدا على الحياة.