"الأونروا": 1.9 مليون مشرد قسرياً في غزة

شفق نيوز- غزة

أفادت منظمة "غوث وتشغيل" اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم الأحد، بأن 1.9 مليون شخص، مشردون قسراً في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة، إن هناك نحو 700 ألف فلسطيني داخل مدينة غزة، مشيراً إلى أن المعاناة والدمار بغزة لا يمكن تصورهما.

ودعا أبو حسنة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 65 ألفاً و283 قتيلاً، و166 ألفاً و575 مصاباً.