"الأونروا": سكان غزة يعيشون الجحيم وإسرائيل تروج لرواية مغايرة

شفق نيوز- غزة

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الأحد، أن سكان قطاع غزة "يعيشون الجحيم بجميع أشكاله"، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف عن "ترويج رواية مغايرة".

وطالب المفوض العام للوكالة الأممية، فيليب لازاريني، في منشور عبر منصة "أكس"، إسرائيل بأن "تسمح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات دون قيود، وأن تتيح للصحفيين الدوليين التغطية المستقلة من داخل غزة".

وكانت الأونروا أفادت، أمس السبت، بأن "المجاعة في مدينة غزة يمكن إيقافها".

وقالت "الأونروا" في بيان صحفي على صفحتها بموقع "فيسبوك" إن "مخازن الأونروا وحدها في الأردن ومصر ممتلئة"، مشيرة إلى أنه يوجد ما يكفي من الأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة الصحية، وهي جاهزة لملء 6000 شاحنة.

وتابعت "يجب على إسرائيل أن تسمح لنا بتقديم المساعدات إلى غزة".

ويوم الجمعة، حذرت أكبر مبادرة معنية بأزمات الغذاء في العالم من تفاقم المجاعة في مدينة غزة، مشيرة إلى أنها سوف تنتشر في القطاع في حالة عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات بدون قيود.

وأكدت المبادرة حدوث مجاعة للمرة الأولى في الشرق الأوسط، مبينة أن الجوع نجم عن القتال وحظر المساعدات، وزاد منه النزوح المنتشر وانهيار إنتاج الغذاء في غزة، مما وصل بالجوع إلى مستويات تهدد الحياة عبر القطاع بأكمله بعد 22 شهراً من الحرب.

وذكرت لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن مدينة غزة التي تضم مئات الآلاف من الفلسطينيين، تشهد مجاعة قد تنتشر جنوباً لتصل إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية الشهر المقبل.

وتأتي بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بعد شهور من تحذيرات منظمات الإغاثة من أن تقييد إسرائيل لدخول الغذاء والمساعدات الأخرى إلى غزة وعملياتها العسكرية تسبب مستويات مرتفعة من المجاعة بين الفلسطينيين المدنيين، خاصة الأطفال.