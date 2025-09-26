"الأونروا": ثلث أطفال غزة لا يحصلون على طعام ليوم كامل

شفق نيوز- قطاع غزة

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم الجمعة، أن طفلاً واحداً من كل ثلاثة أطفال في قطاع غزة لم يتناول أي طعام خلال 24 ساعة، جراء انعدام المواد الغذائية بسبب الحصار الإسرائيلي.

وقالت الوكالة في بيان أوردته وكالة "رويترز"، إنه "وفقاً لتقييم سريع للاحتياجات في غزة أجرته لجنة الإنقاذ الدولية، قضى طفل من كل ثلاثة أطفال يوماً كاملاً دون طعام".

واعتبرت الوكالة أن الثمن الذي يدفعه الأطفال وطفولتهم في غزة، بات لا يطاق، لافتة إلى أنه وبناء على هذه الظروف القاسية، فإن الكثير من الأطفال يلجؤون مجبرين إلى العمل أو التسول.

وجددت الوكالة الأممية مطالبتها بضرورة وقف فوري لإطلاق النار، قائلة: "أطفال غزة بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".