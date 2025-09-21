"الأونروا" تحيط فؤاد حسين بوضع غزة.. ماذا كشفت وكيف رد؟

شفق نيوز- نيويورك

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا باربوك، كل على حدة، الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فؤاد حسين التقى بفيليب لازاريني، في مكتب العراق بمبنى الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركة الوزير في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

وأضاف البيان أن "الوزير استمع إلى شرح مفصل من لازاريني حول التحديات التي تواجهها الوكالة، بما في ذلك الحملات الممنهجة ضد عملها، والقيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، إضافة إلى تهديد استمرارية الخدمات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية".

وأشار فؤاد حسين إلى "الوضع الإنساني الكارثي في غزة، مؤكداً خطورة استهداف البنية التحتية وتفاقم المجاعة في شمال القطاع، حيث يتم منع دخول المساعدات الغذائية والدوائية".

وأكد الوزير "تضامن العراق الكامل مع الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة تعزيز الدعم المالي للوكالة من خلال حث الدول المانحة على الوفاء بتعهداتها، وإعادة فتح قنوات الحوار مع الجهات المعنية لضمان وصول المساعدات دون عوائق".

وفي لقاء فؤاد حسين برئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا باربوك، في مبنى الأمم المتحدة، ذكرت الخارجية العراقية في بيان آخر ورد لوكالة شفق نيوز أن "اللقاء شهد مناقشة جهود إصلاح الأمم المتحدة، وأهمية تعزيز كفاءة المنظمة في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030".

وأكد الوزير على "الدور الحيوي للعراق ضمن مجموعة الـ(جي 77 والصين)، ومساهمته في دعم مسار التعاون الدولي، حيث أشادت باربوك بالجهود البارزة للعراق في هذه المجموعة ودوره الفاعل في تعزيز مصالح الدول النامية".

ولفت البيان إلى أن "اللقاء تناول الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط، ولا سيما الوضع في سوريا، حيث شدد فؤاد حسين على ضرورة العمل على التهدئة وتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة، مؤكداً أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي للعراق ودوره كمنصة للحوار في المنطقة".

كما تطرق اللقاء بحسب البيان إلى "الوضع المأساوي في غزة، حيث أشار الوزير إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير من نقص في الغذاء، الدواء، التعليم، والمستلزمات الأساسية، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى مزيد من التطرف والصراعات في المنطقة، مؤكداً الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار وتقديم الدعم الإنساني للسكان المتضررين".

وحضر اللقاءان وكيل وزارة الخارجية العراقي، شورش خالد سعيد، ومندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير لقمان الفيلي.