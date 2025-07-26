الأونروا: الناس في غزة "جثث تتحرك"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم السبت، عن تعرض طفل من كل 5 أطفال لسوء التغذية في غزة، فيما أكدت أن الناس في القطاع عبارة عن "جثث تتحرك".

ونقل المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني شهادة من أحد موظفي الأونروا في غزة، القول إن "الناس في غزة ليسوا أمواتًا ولا أحياءً، إنهم جثثٌ تتحرك".

وتابع لازاريني، حديثه قائلاً: "عندما يتفاقم سوء التغذية لدى الأطفال، وتفشل آليات التكيف، وينعدم الوصول إلى الغذاء والرعاية، تبدأ المجاعة في التفشي بصمت"، مشيراً إلى أن "معظم الأطفال الذين تستقبلهم طواقمنا يعانون من الهزال والضعف، وهم معرضون بشدة لخطر الموت إذا لم يحصلوا على العلاج الذي يحتاجونه بشكل عاجل".

كما أضاف أن التقارير تشير إلى وفاة أكثر من 100 شخص بسبب الجوع، معظمهم من الأطفال"، مبيناً أن "هذه الأزمة المتفاقمة تطال الجميع، بمن فيهم أولئك الذين يحاولون إنقاذ الأرواح في القطاع الذي مزقته الحرب".

وأوضح أن "العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية للأونروا يعيشون على وجبة صغيرة واحدة يومياً، غالباً ما تكون مجرد عدس. كثيرون يُغمى عليهم من شدّة الجوع أثناء عملهم"، مضيفاً أنه "عندما لا يتمكن مقدمو الرعاية من إيجاد ما يسدّ رمقهم، فإن النظام الإنساني بأكمله يبدأ بالانهيار".

وأشار إلى أن الآباء جائعون جدًا لدرجة أنهم لا يستطيعون رعاية أطفالهم، وأولئك الذين يصلون إلى عيادات الأونروا لا يملكون الطاقة أو الطعام أو الوسائل اللازمة لاتباع النصائح الطبية"، مؤكداً أن "العائلات لم تعد قادرة على التأقلم، إنها تنهار، عاجزة عن البقاء على قيد الحياة حيث أن وجودهم نفسه بات مهدداً".

وطالب المفوض العام للأونروا بضرورة السماح للشركاء في المجال الإنساني بتقديم مساعدات إنسانية غير مقيدة وغير منقطعة إلى غزة، موضحاً أنه لدى الأونروا ما يعادل 6000 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية في الأردن ومصر.