تصعيد في هرمز.. عبور سفن أميركية وانسحاب مدمرة بعد تحذير إيراني

أفاد موقع أكسيوس الأميركي، يوم السبت، بأن السفن التابعة للبحرية الأميركية عبرت اليوم من مضيق هرمز.

وأكد أكسيوس نقلاً عن مسؤول أميركي قوله إن "سفناً تابعة للبحرية الأميركية عبرت مضيق هرمز اليوم".

وأضاف المسؤول، أن "عبور السفن الأميركية مضيق هرمز هو الأول منذ بدء الحرب وتم دون تنسيق مع طهران".

إلى ذلك أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء بأن القوات الإيرانية ابلغت وفد بلادها المفاوض، بتحرك مدمرة أميركية من ميناء الفجيرة باتجاه مضيق هرمز

وأضافت فارس أن إيران أبلغت الوسيط الباكستاني أنه إذا استمر تحرك المدمرة الأميركية سيتم استهدافها خلال 30 دقيقة.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن المدمرة الأميركية توقفت عن التحرك بسبب الرد الحازم للقوات الإيرانية وتحذيرات وفد إيران في باكستان.

في حين أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن مسؤول عسكري كبير، بعدم صحة ما أورده موقع أكسيوس بشأن عبور سفينة أميركية من مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات ملاحية وتقارير إعلامية، في وقت سابق من اليوم السبت، تحركات لسفن وناقلات نفط باتجاه مضيق هرمز، قبيل انطلاق المفاوضات بين أميركا وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن "عدداً من السفن بدأ بالتوجه نحو مضيق هرمز بالتزامن مع بدء المحادثات، وسط متابعة حذرة من قبل الأطراف الدولية".

وتأتي هذه التحركات في ظل أجواء إقليمية مشحونة مع ترقب نتائج المفاوضات الجارية في إسلام آباد، والتي تتضمن ملفات عدة أبرزها اشتراط طهران بدء المحادثات بتعهدات أميركية تشمل وقف إطلاق النار في لبنان ورفع العقوبات المفروضة عليها.