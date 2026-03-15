الآن.. إيران تحذر من استهداف "خارك" وتقصف البحرين وإسرائيل تهاجم حزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

تشهد المنطقة، ليل الأحد، احداث متتالية، تمثلت بتحذير إيراني من استهداف جزيرة "خارك" فيما تشن قصفا على البحرين.

وقال قائد في بحرية الحرس الثوري، إن "الهجوم على جزيرة خارك سيصنع معادلة جديدة وقاسية لأسعار الطاقة وتوزيعها في العالم".

وبالتزامن، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين التوجه إلى أقرب مكان آمن.

ووسط هذه الاحداث، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مهاجمته في هذا الوقت، لبنى تحتية لحزب الله في بيروت.

كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن "قطاع النفط يحذر إدارة ترامب من أن أزمة الطاقة ستتفاقم على الأرجح".

وبينت أن "كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط الأمريكية وجهوا رسالة قاتمة لمسؤولي إدارة ترمب".