"الإنفلونزا" تجبر إيران على تمديد تعطيل المدارس

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأحد، استمرار تعطيل الدوام الرسمي بالمدارس جراء تفشي الإنفلونزا، مؤكدة أنّ معدلات الإصابة بالعفونات التنفسية والإنفلونزا شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة في معظم المحافظات.

وأوضح رئيس إدارة الأمراض السارية في وزارة الصحة، أنّ البلاد قد تواجه نحو شهرين من الاضطراب الصحي مع اتساع رقعة انتشار الفيروس، داعياً المواطنين إلى الالتزام بقواعد الوقاية، والتهوية الجيدة، وتجنب الأماكن المزدحمة.

وتشير بيانات نظام المراقبة الوبائية في إيران، إلى ارتفاع في نسبة الحالات الإيجابية للإنفلونزا منذ الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، مع تسجيل أعلى معدلات الإصابة بين الأطفال واليافعين، وفقاً لبيانات رسمية.

بالتزامن مع ذلك، أعلنت شركة مراقبة جودة الهواء في طهران أنّ متوسط مؤشر جودة الهواء في العاصمة بلغ 142، ليصنّف في مستوى "غير صحي للمجموعات الحساسة"، فيما تجاوزت المؤشرات في 20 محطة قياس حدود "الأحمر"، حيث سجّلت محطتا میدان فتح وشهرداري أعلى مستويات التلوث بقراءة 180.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات "البرتقالي" لعدة مدن كبرى بينها أصفهان، تبريز، كرمانشاه، أهواز ومشهد.

هذا وقررت السلطات في طهران ومشهد وتبريز وأصفهان وكرج وغيرها تحويل التعليم في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال والمراحل التمهيدية إلى نظام غير حضوري يومي الثلاثاء والأربعاء، مع إتاحة العمل عن بُعد للأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال في هذه الفئات العمرية.