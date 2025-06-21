الإنترنت الدولي يعود إلى إيران الليلة

شفق نيوز/ أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني سيد ستار هاشمي، أن خدمة الإنترنت الدولي ستُعاد بشكل كامل في البلاد اعتباراً من الساعة (20:00 بتوقيت طهران) مساءً من هذا اليوم السبت.

وقال هاشمي، في تصريح صحفي أوردته وكالة "تسنيم" للأنباء، إن "جميع أنحاء البلاد سيتم ربطها مجدداً بالإنترنت الدولي"، وذلك بعد انقطاع واسع استمر لأكثر من 60 ساعة نتيجة التوترات الأمنية والعسكرية المتصاعدة.

من جهته، أفاد موقع (نت بلوكس) المعني بمراقبة خدمة الإنترنت عالمياً بعودة الخدمة جزئياً في إيران، السبت، بعد أن أوقفتها الحكومة الإيرانية لمدة نحو 62 ساعة.

وأوضع الموقع، عبر منصة "إكس" أن الخدمة لم تعد بشكل كامل بعد وما زالت ضعيفة في بعض المناطق، ويمكن اعتبارها "تحت المستوى العادي".

وكانت وزارة الاتصالات الإيرانية، قد أعلنت، في اليوم الأول من الهجمات الاسرائيلية عن حدوث اضطرابات في شبكة الإنترنت.

وذكر تقرير لموقعي "إيران واير" و"نتبلوكس" أن خدمات الإنترنت في إيران تشهد حالة من الاضطراب الشديد، تصل في بعض الأحيان إلى انقطاع كامل عن الشبكة العالمية.