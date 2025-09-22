الإنتخابات السورية.. اللجنة العليا تكشف آليات الرقابة لضمان "النزاهة"

شفق نيوز- دمشق

أكدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، أن يوم الأحد 5 تشرين الأول 2025 سيكون موعد الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية بالمحافظات السورية، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) والمرسوم (143) لعام 2025.

وقال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة نوار نجمة، لوكالة شفق نيوز، إن العملية الانتخابية ستتم عبر الهيئات الناخبة في المناطق المحددة، وليس عبر الانتخاب المباشر، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة الفرعية هو المسؤول الأول عن سير العملية وأي تجاوزات قد تحدث، بينما تتولى لجان الطعون البت في الاعتراضات المتعلقة بعضوية الناخبين.

وأشار نجمة إلى أن وجود محامين داخل الدوائر الانتخابية يمثل خطوة مهمة لضمان النزاهة والشفافية، مؤكداً أن النظام الانتخابي المؤقت لا يفرق بين الناخبين داخل البلاد وخارجها، حيث يحق للجميع التصويت في مراكز دوائرهم الانتخابية.

كما أوضح أن اللجان الفرعية تختار أعضاء الهيئات الناخبة بالتشاور مع الفعاليات المجتمعية والرسمية، مع إمكانية اختيار أي مواطن سوري بغض النظر عن مكان إقامته.

وأشار نجمة إلى أن اللجنة العليا أكدت حرصها على إنجاح العملية الانتخابية بشفافية، وعقدت اجتماعات تنظيمية مع منظمات سورية ودولية للمشاركة في مراقبة الانتخابات، كما أطلقت موقعها الإلكتروني لتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز التواصل مع المواطنين والإعلاميين.

وفيما يتعلق بالطعون، شدد نجمة على أن آلية الطعون والمراقبة الشعبية تمثل السلاح الأساسي لمنع تسلل داعمي النظام البائد إلى الهيئات الناخبة، مبيناً أن اللجنة تتابع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق وأدلة بهذا الشأن، لكنها تفضل أن يتوجه المواطنون رسمياً إلى لجان الطعون لتقديم الأدلة المطلوبة.

واختتم نجمة بالتأكيد على التزام اللجنة الكامل بالشروط والمعايير التي حددها النظام الانتخابي المؤقت، لاسيما ما يخص استبعاد داعمي النظام البائد، مشيراً إلى أن نشر الأسماء الأولية للهيئات الناخبة هدفه إشراك المواطنين في الرقابة الشعبية، وتمكينهم من تقديم الطعون ضد أي أسماء مثيرة للجدل.