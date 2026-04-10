الأمين العام لحزب الله اللبناني مؤكداً: المقاومة مستمرة حتى ينقطع النفس

شفق نيوز - بيروت

جدد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، يوم الجمعة، موقف الحزب في مواصلة العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية وعدم التراجع عن ذلك.

وقال قاسم في تصريحات صحفية، إن "العدو لجأ إلى الإجرام الدموي الأربعاء الماضي باستهداف المدنيين لتغطية عجزه في الميدان"، في إشارة إلى الهجمات التي نفذتها إسرائيل على أحياء سكنية في بيروت وأوقعت المئات بين قتيل وجريح في حصيلة هي "الأثقل" منذ اندلاع النزاع بين حزب الله في أوائل شهر آذار/مارس الماضي.

وأضاف أن "العدو" فوجئ "بأساليب المقاومة ومرونة حركة المجاهدين وقدراتهم الدفاعية وشجاعتهم الأسطورية، ولم يفلح لأكثر من أربعين يوما في منع الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة عن مستوطناته".

وتابع الأمين العام لحزب الله، قائلا إن : "العدو الإسرائيلي عجز في الميدان ولم يتمكن من الاجتياح البري"، مشدداً على أن "المقاومة مستمرة حتى ينقطع النفس ولن نقبل بالعودة للوضع السابق".