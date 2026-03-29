الأمن الإيراني يعتقل شخصاً يتواصل مع "قنوات معادية" وتاجر أسلحة

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات الإيرانية، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على شخصين في واقعتين منفصلتين، بتهم تتعلق بتسريب معلومات أمنية لـ"جهات معادية" والإتجار غير المشروع بالأسلحة.

وبحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، فقد أفاد مركز الإعلام التابع قيادة شرطة طهران الكبرى بأن قوات الاستخبارات تمكنت من تحديد واعتقال شخص قام برصد وإرسال مواقع نقاط التفتيش والوحدات الأمنية إلى "قنوات معادية".

وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل "بحزم" مع أي محاولات تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، واصفاً العملية بأنها تعكس "يقظة الأجهزة المعلوماتية" في حماية أمن المواطنين.

وفي سياق متصل، كشفت شرطة الاستخبارات في طهران عن مداهمة أدت إلى ضبط "عنصر إجرامي" من ذوي السوابق، اتُهم باستغلال الظروف الراهنة لتحويل أحد المواقع إلى وكر للمطلوبين وتجارة المعدات العسكرية.

وذكرت المصادر الأمنية أن عملية الاعتقال تمت بناء على "بلاغ شعبي" رصد تحركات مشبوهة، حيث تم توقيف المتهم متلبساً أثناء محاولته إتمام صفقة لبيع أسلحة ومعدات عسكرية، مؤكدة تطهير الموقع من العناصر الإجرامية.

تأتي هذه التحركات في ظل تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة، حيث تكثف السلطات ملاحقتها لمن تصفهم بـ"العناصر المخربة" أو المرتبطين بمنصات إعلامية تعمل من الخارج، في إطار مساعيها للحفاظ على الاستقرار الداخلي.