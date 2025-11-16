الأمن اللبناني يعتقل أب اعتدى على بناته وابنه "جنسياً"

شفق نيوز- بيروت

أعلن جهاز الأمن الداخلي اللبناني، يوم الأحد، إلقاء القبض على أب اعتدى على بناته الثلاث وابنه "جنسياً" كما قام بتعنيفهم لسنوات عدة.

وذكر الجهاز في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه تلقى بلاغاً تقدمت بها ثلاث شقيقات وشقيقهن، وجمعهم قُصرّ، تفيد بتعرضهم للتحرش الجنسي واللفظي وللعنف الأسري من قبل والدهم، منذ مرحلة الطفولة ولغاية تاريخ البلاغ.

وأكد أنه تمكن من إلقاء القبض على الأب، وهو لبناني من مواليد العام 1975، وجرى احتجازه وفقاً لأوامر قضائية لاستكمال الإجراءات القانونية.