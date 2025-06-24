الأمن القومي الإيراني يصدر بياناً بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل

شفق نيوز/ اصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم الثلاثاء، بياناً أكدت فيه وقف اطلاق النار مع اسرائيل.

وذكر المجلس في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "نعلن للشعب الإيراني اأن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، دون أن تضع أيّ ثقة بكلام الأعداء، لا تزال في أعلى درجات الجهوزية، وأصابعها على الزناد، مستعدة لتوجيه ردٍّ حاسم ورادع على أي تحرك عدواني من جانب العدو".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الثلاثاء، عن الوصول لاتفاق كامل بين إسرائيل وإيران لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

في المقابل، أعلن الرئيس الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، موافقة اسرائيل على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران.