الأمن القومي الإيراني: أوكرانيا قد تصبح هدفاً مشروعاً لإيران

شفق نيوز- طهران

حذّر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، يوم السبت، من أن أوكرانيا قد تتحول إلى "هدف مشروع" لإيران إذا ثبت دعمها لإسرائيل بالطائرات المسيّرة.

وقال عزيزي في منشور عبر منصة "X" إن تقديم دعم عسكري لإسرائيل بالطائرات المسيّرة يعني "المشاركة المباشرة في الحرب"، مضيفاً أن مثل هذا التدخل قد يجعل الأراضي الأوكرانية هدفاً مشروعاً لإيران استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وتزايد الاتهامات المتبادلة بين أطراف دولية بشأن الدعم العسكري في النزاعات الدائرة.

في المقابل، تتهم أوكرانيا إيران منذ بداية الحرب الروسية عليها بتزويد موسكو بطائرات "شاهد" المسيّرة التي استخدمت في ضرب مدن وبنى تحتية أوكرانية.

وتنفي طهران مراراً تزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في الحرب بعد اندلاعها في فبراير / شباط 2022.