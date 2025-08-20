الأمن السوري ينفي انسحابه من ريف السويداء

شفق نيوز- دمشق

نفت قيادة الأمن الداخلي السوري، مساء اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة عن انسحابه من قرى ريف محافظة السويداء ودخول قوات أممية بدلاً عنه.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب، وردت لوكالة شفق نيوز، صحة الأنباء المتداولة حول انسحاب قواته من بعض قرى ريف السويداء، وأن عناصرها ما زالوا يتمركزون في مواقعهم وينفذون مهامهم المعتادة.

وشددت القيادة على أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة.

وكانت وسائل إعلام عربية قد تداولت خبراً مفاده انسحاب قوات الأمن والعشائر من قرى ريف السويداء الغربي والشمالي، وأن قوات تابعة للأمم المتحدة حلت مكانها لضبط الأمن.