الأمن السوري يفتح ممرا لإخراج العائلات من السويداء باتجاه الشام

شفق نيوز- دمشق

أمّنت قوات الأمن الداخلي السورية، يوم الخمبس، وبالتعاون مع الدفاع المدني، خروج دفعة جديدة من العائلات الراغبة بمغادرة محافظة السويداء، عبر ممر بصرى الشام الإنساني بريف درعا الشرقي.

وقالت أم خالد، وهي سيّدة في الأربعينيات من عمرها، وغادرت مع أطفالها الأربعة السويداء: "الحمد لله الطريق كان ميسّر ولم نواجه صعوبة، والجهات الأمنية سهّلت خروجنا من المدينة".

وأضافت لوكالة شفق نيوز، "القوات الأمنية حاظفت على سلامتنا حتى نصل إلى الشام، أهم شيء نكون بأمان".

وقد أشارت مصادر ميدانية لوكالة "شفق نيوز"، أن "عملية الخروج جرت وسط إجراءات تفتيش دقيقة وتقديم مساعدات طبية وإسعافية، مع تأمين وسائل نقل خاصة للحالات الإنسانية وكبار السن".