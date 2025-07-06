الأمن السوري يعتقل نحو 100 عنصر أمني بدير الزور ويكشف انتماءاتهم

شفق نيوز – دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، اعتقال قوى الأمن العام السورية نحو 100 عنصر من "الفوج 47" والدفاع الوطني في مدينة البوكمال وبلدتي الحمدان والسكرية بريف دير الزور الشرقي.

ونقل المرصد في بيان تابعته وكالة شفق نيوز عن مصادر قولها، إن "التحقيقات جارية مع الموقوفين، على أن يُفرج لاحقاً عن من لا يُشكلون تهديداً أمنياً ولم يثبت تورطهم في جرائم أو انتهاكات بحق المدنيين، بينما سيُحال المتورطون إلى الجهات المختصة لمحاكمتهم، كما صادرت أسلحة متنوعة".

وأشارت مصادر المرصد، إلى أن "الحملة جاءت بعد معلومات أمنية، في حين تمكن عدد من القياديين البارزين والمتورطين في جرائم جسيمة من الفرار قبيل انطلاق العملية بساعات، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول احتمالات تواطؤ جهات محلية ساعدت في تهريبهم".

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في الختام، أن "هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة إجراءات أمنية متصاعدة تهدف إلى تفكيك البنية المتبقية للميليشيات التابعة للنظام السابق والإيرانيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق أبناء المنطقة".