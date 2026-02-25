الأمن السوري يعتقل "داعشياً" هاجم قوة عسكرية بدير الزور

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء، القبض على أحد عناصر خلايا تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور والمتورط في استهداف عناصر الفرقة 86 في وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام سورية، إنه "بناءً على عمليات رصد ومتابعة ميدانية مكثفة، نفّذت وحدات الأمن الداخلي في مدينة الميادين عملية أمنية محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو محمود عيد العلي، أحد عناصر خلايا تنظيم داعش الإرهابي، والمتورّط في استهداف أحد عناصر الفرقة 86 في وزارة الدفاع".

وتابعت: "جاءت هذه العملية بعد جمع معلومات دقيقة وأدلة مؤكدة تثبت تورّط المذكور في تنفيذ العمل الإرهابي، حيث أقرّ خلال التحقيقات الأولية بانتمائه إلى التنظيم وضلوعه في ارتكاب الجريمة".

وأكدت قيادة الأمن الداخلي "استمرار جهودها في ملاحقة وتفكيك أي خلايا تحاول العبث بأمن المنطقة واستقرارها، مع استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المتورّطين إلى القضاء".

وتأتي هذه التطورات في وقت انضمت فيه الحكومة السورية العام الماضي إلى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة "داعش".