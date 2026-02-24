الأمن السوري يطيح بقيادي في "سرايا الجواد"

شفق نيوز- دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء، تنفيذ عملية أمنية في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية، استهدفت مواقع تابعة لما يُعرف بـ "سرايا الجواد".

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن الداخلي نفذت عملية أمنية مزدوجة في منطقتي بيت علوني وبسنيا، تمكنت خلالها من استهداف أحد أبرز معاقل المجموعة".

وأضاف أن "اشتباكات استمرت نحو ساعة أسفرت عن مقتل قيادي السرايا في الساحل، بشار عبد الله الملقب بأبو رقية، إضافة إلى اثنين من قياديي المجموعة، وإلقاء القبض على ستة عناصر آخرين".

وأشار الأحمد، إلى أن القوات فجّرت مستودعاً للأسلحة والعبوات الناسفة، مؤكداً أن العملية أسفرت أيضاً عن مقتل أحد عناصر قوات المهام الخاصة وإصابة عنصر آخر بجروح طفيفة.