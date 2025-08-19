الأمن السوري يضبط شاحنة محملة بالصواريخ متجهة إلى لبنان

شفق نيوز- دمشق

ضبطت القوات الأمنية السورية، يوم الثلاثاء، شاحنة محملة بصواريخ "غراد" كانت في طريقها إلى لبنان.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن الأجهزة الأمنية نفذت "كميناً محكماً" قرب الحدود اللبنانية أدى إلى ضبط الشاحنة، وتمت مصادرة المضبوطات وتنظيم محضر الضبط اللازم.

يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية قامت الأجهزة الأمنية على الجانبين اللبناني والسوري بتنظيم حملات لضبط الحدود تم خلالها إحباط عملية تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان ومن لبنان إلى سوريا.

وأعلنت قيادة الجيش في حزيران/ يونيو الماضي "إحباط عملية تهريب قذائف ومذنبات من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة بسيبس – الهرمل، وضبطت كمية منها".

وفي الشهر نفسه، أعلنت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص إحباط عملية تهريب شحنة أسلحة عبر شاحنة معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية.