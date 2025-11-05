الأمن السعودي يعتقل 3 وافدين لممارستهم "الدعارة" في المدينة المنورة

شفق نيوز- الرياض

أعلنت السلطات السعودية، يوم الأربعاء، القبض على ثلاثة وافدين لممارستهم "الدعارة" في المدينة المنورة.

وقال الأمن العام السعودي في بيان إن "شرطة منطقة المدينة المنورة ضبطت بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالبشر 3 وافدين (رجل وامرأتان) لممارستهم الدعارة في شقة سكنية".

وأشار الأمن السعودي إلى أنه قام بإيقاف المقبوض عليهم و"اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة".