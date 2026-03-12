الأمن البحريني يعتقل 4 أشخاص بتهمة "التخابر مع إيران"

شفق نيوز- المنامة

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على أربعة أشخاص بحرينيين وتحديد خامس "هارب بالخارج"، بتهمة التخابر مع إيران.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام بحرينية أن المواطنين الأربعة المقبوض عليهم قاموا بالتخابر مع "الحرس الثوري" الإيراني من خلال عناصر إرهابية موجودة في إيران.

وبينت أن التحريات كشفت أن أحد المقبوض عليهم قام وبناء على تكليف تنظيمي وبمساعدة من الآخرين، بالتقاط صور وإحداثيات للأماكن الحيوية والمهمّة في المملكة.

ولفتت الوزارة إلى أن المتهم استخدم معدات تصوير عالية الدقة لالتقاط الصور وإرسالها عن طريق برامج مشفرة للحرس الثوري الإيراني.

وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

وكانت الداخلية البحرينية أشارت إلى اعتقال ستة أشخاص إثر قيامهم بتصوير ونشر مقاطع مصورة تتعلق بآثار العدوان الإيراني.