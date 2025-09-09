الأمم المتحدة: 16.5 مليون سوري بحاجة لمساعدات وربع المساكن مدمرة

شفق نيوز- دمشق

أكد منسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا، آدم عبد المولى، يوم الثلاثاء، أن هناك نحو 16.5 مليون شخص في سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية، لافتًا إلى أنه 24 بالمئة من المساكن مدمرة.

وقال عبد المولى، في مؤتمر صحفي قبيل اختتام مهمته لاستعراض عمل الأمم المتحدة في سوريا، إن "هناك نحو 16.5 مليون شخص في سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية"، مبينا أن "سوريا لا تزال تعاني من أزمة النزوح، حيث هناك أكثر من 6 ملايين سوري نازحين داخل البلاد، وأكثر من 6 ملايين لاجئ في جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى "وجود 2.5 مليون عائد سواء من النازحين في الداخل السوري أو اللاجئين العائدين من خارج البلاد، والكثير منهم بيوتهم مهدمة".

وأضاف عبد المولى، أن "نحو 24 بالمئة من المساكن في سوريا تعرّض للأضرار أو للتدمير خلال السنوات السابقة، ورغم صعوبة الوضع فإن التمويل الذي تتلقاه الأمم المتحدة للدعم بهذا الخصوص يعد شحيحاً للغاية".

وأوضح أنه "حتى الآن لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2025، سوى 14 بالمئة من الـ3.2 مليارات دولار المطلوبين للخطة".

وأشار عبد الولى في اختتام المؤتمر الصحفي، إلى دور الأمم المتحدة في سوريا"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة في مشاورات مستمرة لمناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز ذلك".