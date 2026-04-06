الأمم المتحدة "قلقة" من تهديد ترمب بمهاجمة البنى التحتية الايرانية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، يوم الاثنين، ان تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشنّ هجمات على الطاقة والبنى التحتية وغيرها في إيران تبعث على "القلق".

وقال دوجاريك، إن "الأمين العام للأمم المتحدة يذكّر بأنه لا يجوز مهاجمة البنية التحتية المدنية بحسب القانون الدولي الإنساني".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أكد خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بأنه يمكن القضاء على ‎إيران في ليلة واحدة وقد تكون ليلة الغد، حسب تعبيره، في حين أشار إلى أن اليوم نحتفل بنجاح واحدة من أضخم عمليات البحث القتالية، في إشارة إلى إنقاذ الطيارين.

وأكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الاثنين، أن اليوم سيشهد أكبر عمليات قصف منذ بداية العملية في إيران، وأن يوم غد سيشهد قصفاً أكثر.