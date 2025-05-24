الأمم المتحدة: عودة أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري إلى مناطقهم

شفق نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن أكثر من 1.5 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى مناطقهم داخل البلاد، فيما لا يزال نحو 16.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية.

وقالت أيدم وسورنو، مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن "العمليات الإنسانية مستمرة رغم التحديات والصعوبات المتزايدة"، مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة وشركاءها يتمكنون من الوصول إلى نحو 2.4 مليون شخص شهرياً، من خلال عمليات محلية وعبر الحدود".

وأعربت وسورنو عن أملها في أن يسهم رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا في دعم جهود التعافي والتنمية داخل البلاد.

وأضافت: "عاد أكثر من مليون نازح إلى مناطقهم، كما عاد أكثر من نصف مليون لاجئ من البلدان المجاورة إلى سوريا".

وكان كل من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي قد أعلنا مؤخراً رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

المصدر: الأناضول - RT