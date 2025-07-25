الأمم المتحدة: ثلث سكان غزة "لا يأكلون" والحل بإيقاف الحرب

شفق نيوز- غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن نحو ثلث سكان قطاع غزة لا يأكلون لأيام، محذّرًا من تزايد حاد في معدلات سوء التغذية.

وذكر البرنامج في بيان، أن "الأزمة الغذائية في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة من اليأس، إذ إن نحو شخص من بين كل 3 لا يتناول الطعام لأيام، كما يشهد سوء التغذية ارتفاعًا خطيرًا، حيث إن 90 ألف امرأة وطفل بحاجة ماسة إلى العلاج".

وأضاف البيان أن "470 ألف فلسطيني في غزة يُتوقع أن يواجهوا "مجاعة كارثية" خلال الفترة بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر، في ظل الحصار المستمر".

وحذّر برنامج الأغذية العالمي من أن "أشخاصًا يموتون بسبب نقص المساعدات الإنسانية"، مؤكدًا أن "المساعدات الغذائية باتت الوسيلة الوحيدة التي تُمكّن السكان من الحصول على الغذاء، في وقت بلغت فيه أسعار المواد الغذائية مستويات قياسية".

واكد ان "وقف إطلاق النار تأخر كثيرًا، ويجب أن يُسمح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى جميع المحتاجين، أينما كانوا، لقد وصلت أزمة الجوع في غزة إلى مستويات مذهلة من اليأس، أصوات من داخل القطاع تكشف عن التحديات اليومية التي تواجهها الأسر".

وفي الختام، أعلن البرنامج، جهوزيته لتكثيف إيصال المساعدات الغذائية والوصول إلى جميع الأسر المحتاجة"، مشددًا على أن "وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا".