الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لمخطط احتلال غزة

شفق نيوز– جنيف

طالب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية بوقف خطة احتلال قطاع غزة التي أقرها مجلس الوزراء الإسرائيلي، محذراً من تداعياتها الإنسانية والأمنية الخطيرة.

وأكد تورك في بيان له اليوم، أن "الخطة التي تهدف إلى السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل يجب أن تُوقف فوراً"، مشيراً إلى أن ذلك يتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية الذي يلزم إسرائيل بإنهاء احتلالها وتطبيق حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وحذر من أن أي تصعيد إضافي للصراع بين حماس وإسرائيل، الذي أدى إلى دمار واسع في غزة ومقتل عشرات الآلاف، سيزيد من النزوح القسري والقتل والمعاناة والتدمير والجرائم الوحشية.

وشدد المفوض السامي على ضرورة أن تبذل الحكومة الإسرائيلية "كل جهودها لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة عبر السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بالكامل ودون قيود".

كما دعا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الفلسطينيين، بالإضافة إلى إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين تعسفياً لدى إسرائيل.

وقال تورك: "يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن، ويجب السماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنباً إلى جنب بسلام".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت اليوم الجمعة، بعد ساعات من النقاش، على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي من العواقب الأمنية والإنسانية الخطيرة لهذه الخطوة.