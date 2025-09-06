الأمم المتحدة تستأنف مؤتمراً دولياً حول حل الدولتين

شفق نيوز– نيويوركقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين في 22 أيلول/سبتمبر الجاري، في محاولة لإحياء "العملية السلمية" التي توقفت هذا الصيف مع تصاعد العنف في غزة.

وجاء القرار بناءً على اقتراح شفهي قدمته السعودية، بهدف دعم "التسوية السلمية" للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

في المقابل، أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة انسحابهما من المؤتمر، معتبرتين أن استئنافه قد يشجع حركة حماس، فيما أكدت واشنطن بشكل رسمي عدم مشاركتها.

ويُتوقع أن يتيح عقد المؤتمر خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة مشاركة عدد أكبر من رؤساء الدول والحكومات، بينما لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتمكن من الحضور شخصياً، خاصة في ظل فرض الولايات المتحدة حظراً على منح التأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين.

وخلال العقود الماضية، رعت الأمم المتحدة سلسلة من المؤتمرات الدولية لدعم حل الدولتين، أبرزها مؤتمر مدريد عام 1991، واتفاق أوسلو عام 1993، وصولاً إلى مبادرة السلام العربية عام 2002، غير أن تلك الجهود تعثرت بسبب استمرار النزاع والتوترات الميدانية.