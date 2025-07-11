الأمم المتحدة تحصي نحو 800 "قتيل المساعدات" في غزة

شفق نيوز- متابعة

كشف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، عن إحصائية بالقتلى الذين استهدفتهم إسرائيل أثناء تلقيها المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي إن 798 شخصاً على الأقل قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ نهاية شهر آيار/ مايو الماضي.

وبين أن 615 شخصاً منهم قتلوا في محيط مواقع تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" أثناء تلقيهم المساعدات الغذائية منذ 27 آيار/ مايو الماضي.