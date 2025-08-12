الأمم المتحدة تحذر إسرائيل: الجيش قد يُدرج بتقرير العنف الجنسي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً رسمياً لإسرائيل بشأن احتمال إدراج قواتها المسلحة في التقرير السنوي الأممي حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.

وجاء تحذير غوتيريش في رسالة بعثها إلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أمس الاثنين، وفقاً للمتحدث باسم بعثة إسرائيل لدى المنظمة الدولية.

وكتب غوتيريش في الرسالة: "أُخطر القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية باحتمال إدراجها في دورة الإبلاغ القادمة، نظراً للمخاوف الكبيرة بشأن أنماط بعض أشكال العنف الجنسي التي وثّقتها الأمم المتحدة باستمرار".

وينشر مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع تقريراً سنوياً بعنوان "العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات"، يوثّق فيه العنف الجنسي المرتكب في النزاعات المسلحة.

وجاء في رسالة غوتيريش إلى دانون، التي اطلعت عليها بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء "معلومات موثوقة عن انتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في عدة سجون ومركز احتجاز وقاعدة عسكرية".

وذكرت الرسالة أنه "بسبب المنع المستمر لوصول مراقبي الأمم المتحدة، أصبح من الصعب التوصل إلى قرار حاسم بشأن أنماط واتجاهات ومنهجية العنف الجنسي في هذه الحالات".

وحثّ غوتيريش إسرائيل على اتخاذ "التدابير اللازمة لضمان الوقف الفوري لجميع أعمال العنف الجنسي".

ورداً على الرسالة، قال دانون إن "الأمين العام اختار مرة أخرى تبني اتهامات لا أساس لها من الصحة، وهي اتهامات مبنية على منشورات متحيزة"، وحث الأمم المتحدة على التركيز على العنف الجنسي الذي ترتكبه حماس.

في آذار/ مارس الماضي، خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل "استخدمت بشكل متزايد العنف الجنسي والإنجابي وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي" ضد الفلسطينيين "كجزء من جهد أوسع نطاقاً لتقويض حقهم في تقرير المصير".

كما اتهمت اللجنة إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية".

ورفضت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف بشدة هذا البيان آنذاك، ووصفته بأنه "محاولة وقحة لتجريم" الجيش الإسرائيلي.