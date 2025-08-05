الأمم المتحدة تحذر: توسيع حرب غزة سيؤدي إلى كارثة تهدد الملايين

شفق نيوز- نيويورك

حذّر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، من أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد يؤدي إلى "كارثة إنسانية" تهدد حياة ملايين الفلسطينيين.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا ووسط آسيا والأمريكيتين، ميروسلاف جينكا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في ولاية نيويورك، إن توسيع نطاق الحرب "يهدد بتداعيات كارثية على ملايين الفلسطينيين، وقد يشكل خطراً أكبر على أرواح من تبقى من الرهائن في غزة".

وأضاف جينكا "ما من حل عسكري للنزاع في غزة أو للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الأوسع نطاقاً"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويأتي هذا في وقت أوردت تقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينظر في احتلال كامل للقطاع المدمر.

وخلال زيارة لمعسكر تدريبي للجيش الثلاثاء، قال نتانياهو إن "من الضروري إتمام هزيمة العدو في غزة، لتحرير جميع رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن".