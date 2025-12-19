الأمم المتحدة: انتهاء المجاعة بغزة مع استمرار انعدام الغذاء

شفق نيوز- روما

أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن المجاعة في غزة انتهت لكن السواد الأعظم من سكان القطاع ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت الهيئة المشرفة على "التصنيف المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي) التابعة للأمم المتحدة ومقرها روما: "بعد وقف إطلاق النار الذي أقرّ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، أظهر التحليل الأخير للهيئة تحسناً ملحوظاً في الأمن الغذائي والتغذية"، غير أن السواد الأعظم من السكان ما زالوا "يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي".

إلى ذلك قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على "إكس" إن "1092 مريضاً توفوا وهم ينتظرون الإجلاء الطبي بين تموز/ يوليو 2024 وتشرين الثاني/ نوفمبر 2025".

وأوضح تيدروس أن مصدر هذا العدد السلطات الصحية التابعة لحماس في غزة وهو "على الأرجح أقل من العدد الفعلي".

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قامت المنظمة وشركاؤها بإجلاء أكثر من 10600 مريض يعانون مشكلات صحية خطيرة من غزة، من بينهم أكثر من 5600 طفل يحتاجون إلى العناية المركزة".

ودعا المتحدث "مزيداً من الدول للمبادرة إلى استقبال مرضى من غزة"، وحثّ على "استئناف عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية"، مشيراً إلى أن "هناك أشخاصاً يعتمد بقاؤهم على قيد الحياة على ذلك".

وحتى الآن، استقبلت أكثر من 30 دولة مرضى من غزة، لكن عدداً قليلاً من الدول، من بينها مصر والإمارات العربية المتحدة، استقبلت أعداداً كبيرة منهم، وفق منظمة أطباء بلا حدود.