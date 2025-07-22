الأمم المتحدة: الأهوال التي تشهدها غزة لا مثيل لها بالتاريخ

شفق نيوز- متابعة

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، ما يجري في قطاع غزة بأنه "لا مثيل له" في التاريخ الحديث.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "مشاهدة الرعب الذي يدور في غزة، مع مستوى من الموت والدمار لا مثيل له في التاريخ الحديث، سوء التغذية يتفاقم، والمجاعة تقرع كل الأبواب".

واتهمت الأمم المتحدة، الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات في غزة منذ نهاية آيار/ مايو الماضي، غالبيتهم كانوا قرب مواقع مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وطالبت 25 دولة غربية بإنهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ 21 شهراً "على الفور"، معتبرة أن معاناة المدنيين الذين تتهددهم المجاعة بلغت "مستويات غير مسبوقة".