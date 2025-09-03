الأمم المتحدة: الحوثيون يحتجزون 19 موظفاً أممياً في صنعاء

شفق نيوز- صنعاء

أعلنت الأمم المتحدة، أن الحوثيين احتجزوا 19 من موظفيها خلال مداهمات استهدفت مكاتب المنظمة الدولية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن 18 من بين المحتجزين يمنيون، فيما أحدهم موظف دولي، مطالباً بالإفراج عنهم جميعاً فوراً.

وأوضح أن المداهمات طالت مكاتب وكالات الغذاء والصحة والطفولة، مشدداً على أن المنظمة الدولية ترفض هذه الإجراءات بشكل قاطع.

وأشار دوجاريك إلى أن المداهمات وقعت الأحد، عقب أيام من مقتل رئيس وزراء الحوثيين أحمد الرحوي وعدد من الوزراء في غارة جوية إسرائيلية نُفذت الخميس الماضي.

ولفت المتحدث الأممي إلى أن الحوثيين سبق وأن احتجزوا 23 موظفاً تابعين للأمم المتحدة، ما يزال بعضهم رهن الاعتقال منذ عام 2021.

كما أفاد بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنهى زيارة إلى العاصمة العمانية مسقط التقى خلالها كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبدالسلام وممثلين عن المجتمع الدبلوماسي، مجدداً إدانة المنظمة لعمليات الاحتجاز واقتحام مكاتبها بالقوة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن هذه الممارسات تعرض بشكل خطير قدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، الذي يُعد الأفقر في العالم العربي.